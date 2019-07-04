В Бурятии три пьяных человека пострадали в ДТП с мотоциклом

Сбитый мотоциклистом пешеход впал в кому
Сегодня ночью в селе Эрхирик Заиграевского района Бурятии произошло ДТП с тремя пострадавшими.
27-летний водитель мотоцикла «SPORT 003» на неосвещённом участке дороги вне пешеходного перехода наехал на 29-летнего мужчину.
В результате ДТП мотоциклист получил закрытую черепно-мозговую травму, его 14-летняя пассажирка – травму головы и закрытый перелом предплечья. Они доставлены в медучреждение.
Пешеход госпитализирован в тяжёлом состоянии, в коме.
По предварительной информации, все участники ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
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