Шесть жителей села Кондратьево эвакуировали вертолётом
В Иркутской области в минувшие сутки поднялся уровень воды в реке Уда. В результате было подтоплено пять населенных пунктов: посёлки Пея, Полинчет, сёла Мирный, Шелаево, Кондратьево. В зону подтопления попали 13 домов с населением 36 человек, включая 15 детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Местные жители были перевезены в безопасное место на возвышенность. Из Кондратьево, находящегося в 158 километрах к северу от районного центра, вертолётом Ми-8 МЧС России в город Тайшет были эвакуированы 6 человек. В их числе 2 детей.
В настоящий момент уровень воды снижается.
Как сообщал «Байкал-Daily», в результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек, ущерб составил 29 миллиардов рублей.
В Тайшетском районе Уда подтопила пять сёл
Происшествия, Фото:
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