Отец вышел из комнаты с открытым окном, оставив там дочь
Вчера в посёлке Новая Игирма в Иркутской области из окна жилого дома выпала годовалая девочка.
Мать ребёнка ненадолго ушла в магазин, а дочку оставила под присмотром отца. Мужчина вышел из комнаты с открытым окном, оставив там ребёнка. Девочка забралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала из окна второго этажа. Малышку с травмами был доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Полиция призывает родителей быть особенно внимательными.
Стражи порядка настаивают ни в коем случае не оставлять ребёнка в комнате с открытым окном; оконные ручки необходимо снабдить специальными замками, поскольку открыть створку пластикового окна без особого труда сумеют даже двухлетние дети; москитная сетка неспособна удержать вес навалившегося на неё малыша. Часто дети выпадают из окна именно с сеткой, понадеявшись на её мнимую прочность.
Дополнительно необходимо ограничить доступ детей к подоконникам, а стулья и табуретки убрать подальше от окон.
Это далеко не первый несчастный случай, связанный с выпадением детей из окон. С начала года в Иркутской области травмировано восемь несовершеннолетних, а трое детей погибло после падения с высоты.
Годовалая девочка выпала из окна в Иркутской области
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Европейский суд по правам человека признал это незаконным
Предположительно, он случился из-за грозы
Отец вышел из комнаты с открытым окном, оставив там дочь
Учёные назвали возможные причины сильнейшего наводнения в Иркутской области
Ребёнка отвезли на служебной машине с включенными мигалками
Туристы на Байкале почувствовали подземный толчок
Он подозревается в получении взятки и служебном подлоге
Житель Бодайбо признан виновным в покушении на кражу золота
В Бурятии передали штормовое предупреждение
Пожар длился несколько дней на неэксплуатируемой территории «Бурятмяспрома»
Конфликт произошёл на берегу реки
Нанятый вальщик леса был уверен, что рубкой он занимается легально
Обе аварии произошли в 40-х кварталах
Нарушители лишились трактора и грузовика
Владелец «травки» отказался от прохождения медосвидетельствования