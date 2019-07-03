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Годовалая девочка выпала из окна в Иркутской области

Годовалая девочка выпала из окна в Иркутской области
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Отец вышел из комнаты с открытым окном, оставив там дочь

Вчера в посёлке Новая Игирма в Иркутской области из окна жилого дома выпала годовалая девочка.

Мать ребёнка ненадолго ушла в магазин, а дочку оставила под присмотром отца. Мужчина вышел из комнаты с открытым окном, оставив там ребёнка. Девочка забралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала из окна второго этажа. Малышку с травмами был доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Полиция призывает родителей быть особенно внимательными.

Стражи порядка настаивают ни в коем случае не оставлять ребёнка в комнате с открытым окном; оконные ручки необходимо снабдить специальными замками, поскольку открыть створку пластикового окна без особого труда сумеют даже двухлетние дети; москитная сетка неспособна удержать вес навалившегося на неё малыша. Часто дети выпадают из окна именно с сеткой, понадеявшись на её мнимую прочность.

Дополнительно необходимо ограничить доступ детей к подоконникам, а стулья и табуретки убрать подальше от окон.

Это далеко не первый несчастный случай, связанный с выпадением детей из окон. С начала года в Иркутской области травмировано восемь несовершеннолетних, а трое детей погибло после падения с высоты.
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