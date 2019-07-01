Мобильный хлебозавод развернули военные
На правом берегу города Тулун разворачивается мобильный хлебозавод. Его доставили в Иркутскую область военные Центрального военного округа. Комплекс состоит из передвижного хлебозавода и тестомешалки. Агрегаты способны производить три тонны хлеба в сутки. Всего доставлено несколько единиц техники и 13 человек личного состава. Обслуживать хлебозавод будет жителей районов, пострадавших от наводнения. Хлеб будут раздавать бесплатно, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
Ранее к командующему Центрального военного округа министерства обороны, генерал-полковнику Александру Лапину с просьбой развернуть мобильный хлебозавод обратился губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Сегодня на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям мэр Заларинского района Владимир Самойлович сказал, что территория готова поставлять в Тулун 2-3 тысячи булок хлеба в сутки. Сейчас решается вопрос доставки.
Как сообщал «Байкал-Daily», город Тулун практически весь ушёл под воду после того, как прорвало дамбу. Река Ия поднялась на 14 метров (при критическом уровне 7 метров), дамба была рассчитана на 9 метров. Людей эвакуировали на лодках. Местный хлебозавод подтоплен. В соцсетях местные жители сообщали, что спекулянты торговали хлебом за 150 рублей за булку. Впрочем, официально правительство Иркутской области заявило: фактов завышения цен не выявлено.
Жителям затопленного Тулуна бесплатно раздадут хлеб
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