В Бурятии ливень отрезал от «большого мира» село Хужир

Как сообщал «Байкал-Daily», режим ЧС из-за ливней и размытых дорог введён в Курумканском, Баргузинском и Окинском района Бурятии. Здесь размыло дороги регионального значения, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Курумканском районе в том числе восстанавливают дорожную насыпь (обочины) и подъездные пути к мостам через реки Хаки, Барагхан, Галгалтай, Могжон.
Повреждено дорожное полотно на дороге Улан-Удэ – Курумкан в Курумканском районе. Здесь задействованы два самосвала, два грейдера, фронтальный погрузчик, экскаватор, автомашина дорожной службы и бульдозер.
Сейчас на данной автодороге открыто движение автомобилей грузоподъёмностью до 15 тонн.
В Баргузинском районе продолжает действовать режим ЧС на территории сельского поселения «Улюнское». Повреждены подъездные пути к мосту через реку Яриктинка. На данный момент ведутся работы по восстановлению дорожной насыпи, задействовано 9 человек и 7 единиц техники.
- Движение автотранспорта по автодороге не ограничено для автомобилей грузоподъемностью до 10 тонн, для большегрузных автомобилей проложена объездная дорога, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
В Окинском районе 27 июня в результате ливней нарушено транспортное сообщение с селом Хужир. Из-за обильных осадков подтопило подъездной путь к мосту и само мост через источник Аршан.
По состоянию на 28 июня 9 часов утра уровень реки спал.
В настоящее время начаты работы по восстановлению региональной дороги от села Монды. Задействовано 9 единиц техники.
- Переливы воды через дорожное полотно ежегодны в результате паводков, действия по ликвидации их последствий отработаны, и работы ведутся согласно плану, - отметил руководитель Республиканского агентства ГО и ЧС Сергей Борошноев.