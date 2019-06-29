Личность утопленника не установлена
Накануне, 28 июня, в 19:30 на акватории реки Селенга, в протоке «Забока», в районе СНТ Ранет в Улан-Удэ, обнаружено тело человека.
В 20:20 экипажем Улан-Удэнской поисково-спасательной службы было поднято тело мужчины на вид 50 лет. Его личность не установлена,
Труп передали сотрудникам МВД, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», 24 июня на акватории реки Степная Протока утонул мужчина. Его тело искали спасатели. Ещё один мужчина утонул в тот же день на Селенге на территории возле ТРЦ «Пионер». Сразу найти его труп тоже не удалось.
В Улан-Удэ нашли тело утонувшего мужчины
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 29.06.2019
Личность утопленника не установлена
Семья решила эвакуироваться самостоятельно
Ущерб от лесного пожара составил 350 тысяч рублей
Новая редакция Уголовного кодекса, серьёзно осложняющая жизнь нарушителям ПДД, начинает действовать с 28 июня
Они перевернулись на лодке во время эвакуации
Он обвиняется в мошенничестве
Сумку оставили на переднем сиденье
Мужчина спрятал их в укромном месте, однако племянник их нашёл
Суд её оштрафовал
Машину угнал судимый местный житель
В ржавых гранатах были взрывчатые вещества
По словам очевидцев, в аварии пострадала женщина
Подозреваемый взломал дверь приятеля
Убийца оголодал и пытался покончить с собой
Дороги в Курумканском, Баргузинском и Окинском районах по-прежнему затоплены