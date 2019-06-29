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В Улан-Удэ нашли тело утонувшего мужчины

В Улан-Удэ нашли тело утонувшего мужчины
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Личность утопленника не установлена

Накануне, 28 июня, в 19:30 на акватории реки Селенга, в протоке «Забока», в районе СНТ Ранет в Улан-Удэ, обнаружено тело человека.

В 20:20 экипажем Улан-Удэнской поисково-спасательной службы было поднято тело мужчины на вид 50 лет. Его личность не установлена,

Труп передали сотрудникам МВД, сообщается в оперативной сводке по городу.

Как сообщал «Байкал-Daily», 24 июня на акватории реки Степная Протока утонул мужчина. Его тело искали спасатели. Ещё один мужчина утонул в тот же день на Селенге на территории возле ТРЦ «Пионер». Сразу найти его труп тоже не удалось
утопление
 
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