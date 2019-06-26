Очередной несчастный случай произошёл в СНТ «Эдэм»
Днём 24 июня очевидец сообщил, что на акватории реки Степная Протока, в районе СНТ «Эдэм» в пригороде Улан-Удэ, утонул мужчина.
Его тело до сих пор не найдено. Поиски продолжаются, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», там же в «Эдеме» 9 июня утонул юноша. Почти через неделю его тело обнаружили в районе посёлка Сотникова Иволгинского района Бурятии.
Всего с начала года на водоёмах Бурятии произошло 21 происшествие, при которых утонуло 15 человек, трое из которых дети. Спасено 13 человек.
В Улан-Удэ утонул мужчина
Происшествия, Фото:
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