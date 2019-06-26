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В центре Улан-Удэ произошло два несчастных случая на воде

В центре Улан-Удэ произошло два несчастных случая на воде
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Одного мужчину спасли, второй утонул

Вечером 24 июня очевидец сообщил, что на реке Селенга в районе ТРЦ «Пионер» в Улан-Удэ утонул мужчина. Его тело не нашли. Работы по поиску продолжаются.

В тот же день там же на Селенге возле «Пионера» спасли 32-летнего мужчину. Его передали сотрудникам полиции, сообщается в оперативной сводке по городу.

Как сообщал «Байкал-Daily», в понедельник на Степной протоке утонул мужчина. Поиски его тела продолжаются.

Чтобы избежать несчастных случаев на воде сотрудники Главного управления МЧС по Бурятии рекомендуют соблюдать некоторые правила безопасного поведения: не употреблять алкоголь; не нырять в незнакомом месте; ни в коем случае не оставлять детей у воды без присмотра; плавать лучше всего на надувном круге, матраце, в жилете; купаться нужно там, где чувствуется ногами дно; не купайтесь там, где установлены запрещающие знаки.
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