В центре Улан-Удэ произошло два несчастных случая на воде

Вечером 24 июня очевидец сообщил, что на реке Селенга в районе ТРЦ «Пионер» в Улан-Удэ утонул мужчина. Его тело не нашли. Работы по поиску продолжаются.
В тот же день там же на Селенге возле «Пионера» спасли 32-летнего мужчину. Его передали сотрудникам полиции, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в понедельник на Степной протоке утонул мужчина. Поиски его тела продолжаются.
Чтобы избежать несчастных случаев на воде сотрудники Главного управления МЧС по Бурятии рекомендуют соблюдать некоторые правила безопасного поведения: не употреблять алкоголь; не нырять в незнакомом месте; ни в коем случае не оставлять детей у воды без присмотра; плавать лучше всего на надувном круге, матраце, в жилете; купаться нужно там, где чувствуется ногами дно; не купайтесь там, где установлены запрещающие знаки.