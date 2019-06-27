В Улан-Удэ бабушку ограбил помогавший ей «тимуровец»

28-летний безработный улан-удэнец ограбил бабушку, которой вызвался помочь.



Всё произошло в мае. Пенсионерка шла по улице, когда к ней подошёл молодой человек и вызвался помочь донести до дома сумку. Пожилая женщина согласилась. Однако уже возле ворот дома «тимуровец» быстрым шагом стал удаляться вместе с сумкой. На крики пенсионерки он не реагировал.



В сумке бабушки оказалось 1,5 килограмма рыбы, пачка молока, рогалик, паспорт, сотовый телефон и кошелёк с 7 тысячами рублей (часть пенсии). В целом ущерб был оценён в 9,3 тысячи рублей.



Пенсионерка вызвала полицию, и вскоре грабителя задержали.



- Советским районным судом он осуждён к наказанию в виде 1 года 9 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан Удэ Ольга Васильева.



Всё имущество было возвращено пенсионерке.

