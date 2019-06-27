Выпавший в Бурятии град побил огороды

Жители Бурятии делятся фото и видео стихии
26 июня в нескольких районах Бурятии выпал град, который побил огороды и растения. В соцсетях люди активно выкладывают фото и видео стихии.
В том числе град прошёл в посёлке Южлаг Улан-Удэ.
- А у нас на Южлаге град с дождём, - написал автор поста в паблике «Аноним 03».
Град также выпал в селе Новольинск Заиграевского района Бурятии и в селе Боций Джидинского района.
«Вообще кошмар! Людям дома и огород побил очень сильно», «Жесть», «Лучше бы лило так, когда пожары были», «Пули с неба, слава богу, не свинцовые», - написали комментаторы постов.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии прошли сильные дожди. Наиболее тяжёлая ситуация в Баргузинском и Курумканском районах, где размыло дороги и введён режим ЧС
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