Выпавший в Бурятии град побил огороды

26 июня в нескольких районах Бурятии выпал град, который побил огороды и растения. В соцсетях люди активно выкладывают фото и видео стихии.









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- А у нас на Южлаге град с дождём, - написал автор поста в паблике «Аноним 03».











«Вообще кошмар! Людям дома и огород побил очень сильно», «Жесть», «Лучше бы лило так, когда пожары были», «Пули с неба, слава богу, не свинцовые», - написали комментаторы постов.





















