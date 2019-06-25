В Бурятии зарегистрировали первый случай клещевого энцефалита

Ещё 7 человек заболели клещевым риккетсиозом



В Бурятии зарегистрировали первый в этом сезоне случай заражения клещевым энцефалитом, а также семь случаев заболевания клещевым риккетсиозом. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



В республике в настоящее время регистрируется пик активности клещей, являющихся переносчиками различных инфекционных заболеваний.



На 24 июня, в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 2047 человек, в том числе 625 детей. Это на 22% ниже обращаемости аналогичного периода прошлого года. Укусы клещей зарегистрированы во всех районах республики. Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Кабанском – 548 случаев, в Тункинском – 118 случаев, Мухоршибирском районах – 96 случаев, окрестностях Улан-Удэ – 537 случаев.



Более 16% пострадавших отмечают укусы на собственных приусадебных участках.



С начала года привито 47774 человека, планируется привить более 53 тысяч человек.



Справка:



Клещевой энцефалит - природно-очаговая вирусная инфекция, характеризующаяся лихорадкой, интоксикацией и поражением серого вещества головного мозга (энцефалит) и/или оболочек головного и спинного мозга (менингит и менингоэнцефалит). Заболевание может привести к стойким неврологическим и психиатрическим осложнениям и даже к смерти больного.



Носителями вируса по статистике являются шесть клещей из ста (при этом заболеть от заражённой особи могут от 2 до 6 % укушенных людей).



Клещевой риккетсиоз - группа инфекционных болезней, вызываемых риккетсиями, передача которых от источника возбудителей инфекции человеку происходит трансмиссивно через клещей. К клещевым риккетсиозам относят клещевой сыпной тиф, североазиатский клещевой риккетсиоз, везикулезный риккетсиоз, ку-лихорадку, пятнистую лихорадку Скалистых гор, марсельскую лихорадку, цуцугамуши.

