В Улан-Удэ большегруз врезался в микроавтобус

Авария произошла в Левобережной части города
Сегодня утром на Левом берегу в Улан-Удэ случилось ДТП. Авария произошла возле посёлка Солдатский.
По словам очевидца, большегруз «Ман» ехал в строну центра города и врезался в микроавтобус «Киа Азия Топик».
В дорожном происшествии никто не пострадал. Автомобили получили незначительные механические повреждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу из-за водителя «Тойоты Чайзер» образовалась часовая трамвайная пробка
. Автовладелец отказывался съезжать с бордюра.
Авария произошла в Левобережной части города
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