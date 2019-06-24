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В Улан-Удэ большегруз врезался в микроавтобус

В Улан-Удэ большегруз врезался в микроавтобус
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла в Левобережной части города

Сегодня утром на Левом берегу в Улан-Удэ случилось ДТП. Авария произошла возле посёлка Солдатский.

По словам очевидца, большегруз «Ман» ехал в строну центра города и врезался в микроавтобус «Киа Азия Топик».



В дорожном происшествии никто не пострадал. Автомобили получили незначительные механические повреждения.

Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу из-за водителя «Тойоты Чайзер» образовалась часовая трамвайная пробка. Автовладелец отказывался съезжать с бордюра.
ДТП
 
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