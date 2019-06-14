Правоохранители задержали мужчину, набросившегося на девочку в конце мая
Как сообщал «Байкал-Daily», утром 22 мая в садовом товариществе «Надежда 5» в пригороде Улан-Удэ, в районе Восточного, неизвестный мужчина напал с ножом на 12-летнюю девочку. Она шла в школу. Нападавший повалил ребёнка на землю. Испуганная девочка закричала, её услышал шедший впереди прохожий, который бросился на помощь. Тогда преступник сбежал. Сообщение о нападении изрядно напугало местных жителей, которые просили друг друга усилить бдительность.
Сегодня стало известно, что нападавший задержан. Им оказался улан-удэнец, героиновый наркоман.
- В розыске помогли камеры наружного видеонаблюдения, установленные на нескольких частных домах, в объектив которых после нападения на ребёнка попал мужчина. Позже сотрудникам полиции удалось установить его личность – злоумышленником оказался ранее судимый житель Улан-Удэ, страдающий наркотической героиновой зависимостью, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
Следователи рассматривали несколько версий, в том числе о покушении на сексуальное насилие. Однако, как выяснилось, целью наркомана было отобрать телефон школьницы.
- В ходе допроса мужчина признал вину, дал подробные показания об обстоятельствах нападения на девочку, которое он совершил, по его словам, с целью хищения мобильного телефона. Также мужчина указал точное место, где закопал нож. Орудие преступления было обнаружено, изъято и приобщено к делу, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.
Девочка уже опознала обвиняемого. На него возбуждено уголовное дело о разбое.
- Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу, - отмечают в Следственном управлении.
В Улан-Удэ на школьницу с ножом напал героиновый наркоман
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Правоохранители задержали мужчину, набросившегося на девочку в конце мая
Ущерб составил почти 20 тысяч рублей
Мать оставила трёхлетнего ребёнка одного и ушла на работу
Мужчина ударил мать топором и сбежал
Возгоранию присвоен повышенный ранг опасности
По итогам пяти месяцев текущего года в Бурятии на 17,2 % снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними
Несколько часов около сотни сотрудников полиции, спасателей и волонтеров прочесывали лес в поисках 6-летней девочки
Её ищут вторые сутки
Сотрудники полиции проводят проверку
В посёлке Карымское сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который угнал припаркованные около церкви «Жигули»
Евгений Семёнов отогнал пьяную компанию и спас парня с ножевым ранением
Женщина забыла запереть входную дверь дома
За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению пяти лесных пожаров
Автомобиль был припаркован на улице
За сутки в Бурятии произошло 16 пожаров