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В Улан-Удэ на школьницу с ножом напал героиновый наркоман

В Улан-Удэ на школьницу с ножом напал героиновый наркоман
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Правоохранители задержали мужчину, набросившегося на девочку в конце мая

Как сообщал «Байкал-Daily», утром 22 мая в садовом товариществе «Надежда 5» в пригороде Улан-Удэ, в районе Восточного, неизвестный мужчина напал с ножом на 12-летнюю девочку. Она шла в школу. Нападавший повалил ребёнка на землю. Испуганная девочка закричала, её услышал шедший впереди прохожий, который бросился на помощь. Тогда преступник сбежал. Сообщение о нападении изрядно напугало местных жителей, которые просили друг друга усилить бдительность.

Сегодня стало известно, что нападавший задержан. Им оказался улан-удэнец, героиновый наркоман.

- В розыске помогли камеры наружного видеонаблюдения, установленные на нескольких частных домах, в объектив которых после нападения на ребёнка попал мужчина. Позже сотрудникам полиции удалось установить его личность – злоумышленником оказался ранее судимый житель Улан-Удэ, страдающий наркотической героиновой зависимостью, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

Следователи рассматривали несколько версий, в том числе о покушении на сексуальное насилие. Однако, как выяснилось, целью наркомана было отобрать телефон школьницы.

- В ходе допроса мужчина признал вину, дал подробные показания об обстоятельствах нападения на девочку, которое он совершил, по его словам, с целью хищения мобильного телефона. Также мужчина указал точное место, где закопал нож. Орудие преступления было обнаружено, изъято и приобщено к делу, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.

Девочка уже опознала обвиняемого. На него возбуждено уголовное дело о разбое.

- Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу, - отмечают в Следственном управлении.

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