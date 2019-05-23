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В Улан-Удэ неизвестный с ножом напал на школьницу

В Улан-Удэ неизвестный с ножом напал на школьницу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Нападавшего спугнул прохожий

В Улан-Удэ неизвестный напал на школьницу с ножом в микрорайоне Восточный. Тревожные сообщения о нападении на девочку в рассылают горожане через соцсети.

«Мужчина славянской внешности, был одет во всё чёрное, куртка объёмная короткая, на голове была кепка. Возраст 40-50 лет. Шёл со стороны Восточного до «Надежды», совершил нападение на девочку 12 лет, в руках был нож».

«Внимание, на СНТ Восход, в районе посёлка Восточный появился педофил. 22 мая в 7:20 утра было нападение на девочку, шла в школу и он напал на неё с ножом, но его спугнули к счастью, был одет чёрная куртка, кепка, на вид 40-50 лет. Если его видели или что-то знаете позвонить в полицию», написали встревоженные горожане в паблике «Аноним 03».

В пресс-службе СУ СКР по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили эту информацию. Преступление произошло в садовом товариществе «Надежда 5» в микрорайоне Восточный 22 мая рано утром, когда девочка шла на учёбу.

- По данному факту следственным отделом было возбуждено уголовное дело, начато расследование. На данный момент известно, что девочка утром вышла из дома и направилась в школу, расположенную в микрорайоне Восточный. По пути на окраине населённого пункта из укрытия на неё внезапно напал незнакомый мужчина с ножом в руке. Школьница от испуга закричала, её услышал шедший впереди местный житель. Увидев спешащего на помощь мужчину, нападавший скрылся, – сообщили в Следственном управлении.

Стражами порядка выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личность нападавшего.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году улан-удэнцы переживали за своих детей после нападения педофила на девочку. Он увёл её на Богородский остров, где снял одежду. 8-летней девочке удалось вырваться и убежать, пока мужчина раздевался. Родители школьницы тут же забили тревогу и рассылали сообщение о нападении через месседжеры и соцсети.

Вскоре появилась ориентировка на предполагаемого педофила. Чтобы вычислить его, у попадавших под описание мужчин брали анализ на ДНК. Через некоторое время следователи вышли на след подозреваемого и задержали его. Им оказался 59-летний улан-удэнец. Он признался, что хотел совершить с девочкой половой акт. Мужчина оказался не женат, на протяжении последних 6 лет проживал один в квартире вместе с тремя ротвейлерами.

Не так давно также массово рассылали сообщении о нападении на третьеклассницу. Говорилось, что неизвестный якобы силой пытался увести девочку. Но, как оказалось, девочка выдумала историю, поскольку задержалась после уроков с подружками и пришла домой позже обычного.
нападение
 
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