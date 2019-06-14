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В Бурятии сгорела половина двухквартирного дома

В Бурятии сгорела половина двухквартирного дома
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
За сутки в Бурятии произошло 16 пожаров

За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 16 техногенных пожара, из них 13 в районах, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

Так, в СНТ «Озёрный» Заиграевского района загорелась баня. Она полностью сгорела. Причины возгорания устанавливаются.

В селе Хоринск произошёл пожар в жилом двухквартирном доме. На момент прибытия пожарных горела кровля дома и пристрой. Одна из квартир горела изнутри.

Причиной пожара послужило нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей. Жильцы квартир размещены у родственников.

По причине неосторожного обращения с огнём в Бурятии зарегистрированы возгорания сухой травы и мусора в Северо-Байкальском, Баргузинском, Заиграевском, Кяхтинском, Селенгинском и Кабанском районах.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ пожарные спасли семь человек.
пожар
 
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