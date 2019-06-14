Когда пожарные приехали, уже горела лестница
Накануне днём, 13 июня на улице Пугачёва в Улан-Удэ загорелось двухэтажное здание. На момент прибытия пожарных горела лестница, входная дверь на второй этаж и автомобиль.
Звено газодымозащитной службы спасло по трёхколенным лестницам семь человек. Пострадавших нет.
- Очаг пожара находился возле строения наружной лестницы и задней части автомобиля, там же на земле находились деревянные стеллажи и картонная коробка. Предварительной причиной пожара стала неосторожность при курении, - рассказал начальник отдела дознания и административной практики Евгений Попов.
В результате пожара сгорела наружная лестница на площади 8 кв.м., повреждена задняя часть, салон автомобиля Renault.
В тушении пожара было задействовано 6 единиц пожарной техники и 16 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне ночью на Мелькомбинате, также на улице Пугачёва, горело здание, в результате чего в районе до сих пор пахнет пластиком.
Пожарные в Улан-Удэ спасли семерых человек
Происшествия, Фото:
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