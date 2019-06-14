Пожар случился в микрорайоне Мясокомбината
Накануне, 13 июня, в Улан-Удэ на улице Пугачева загорелось здание.
Огонь уничтожил наружную лестницу, повреждён автомобиль. На ликвидацию задействовано 17 человек и 5 единиц техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные на пожаре в собственном доме погиб мужчина. Вероятной причиной пожара неосторожность при курении.
В Улан-Удэ в пожаре обгорел автомобиль
Происшествия, Фото:
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