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В Улан-Удэ пьяный водитель автобуса врезался в «Тойоту»

В Улан-Удэ пьяный водитель автобуса врезался в «Тойоту»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла в Аэропорту

Накануне вечером, 12 июня, в посёлке Аэропорт в Улан-Удэ произошло ДТП. Столкнулись маршрутный микроавтобус «Фиат Дукато» и «Тойота».

- Водитель автобуса совершил столкновение с автомобилем «Тойота», будучи в состоянии алкогольного опьянения, - рассказал «Байкал-Daily» свидетель происшествия.

В момент аварии водитель автобуса был не на маршруте.

К счастью, обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения. Вскоре после аварии прибыли сотрудники ГИБДД.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Закаменском районе Бурятии в ДТП погибла 40-летняя пассажирка.
ДТП
 
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