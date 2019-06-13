В Улан-Удэ пьяный водитель автобуса врезался в «Тойоту»

Авария произошла в Аэропорту
Накануне вечером, 12 июня, в посёлке Аэропорт в Улан-Удэ произошло ДТП. Столкнулись маршрутный микроавтобус «Фиат Дукато» и «Тойота».
- Водитель автобуса совершил столкновение с автомобилем «Тойота», будучи в состоянии алкогольного опьянения, - рассказал «Байкал-Daily» свидетель происшествия.
В момент аварии водитель автобуса был не на маршруте.
К счастью, обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения. Вскоре после аварии прибыли сотрудники ГИБДД.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Закаменском районе Бурятии в ДТП погибла 40-летняя пассажирка.
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Происшествия, Фото:
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