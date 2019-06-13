В Бурятии в ДТП погибла женщина

Автомобиль «Тойота Карина» перевернулся
Накануне в 14.30 часов в Закаменском районе Бурятии 45-летний житель села Санага на автомобиле «Тойота Карина» устроил ДТП. На автодороге «Дутулур-Утата-Далахай», в трёх километрах от села водитель не справился с управлением и съехал с дороги и перевернулся.
В результате ДТП 40-летняя пассажирка иномарки в тяжёлом состоянии была госпитализирована. От полученных травм она скончалась.
Полицейские устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 31 мая в Улан-Удэ в столкновении с грузовиком погиб байкер.
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