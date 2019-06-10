На мужчину возбудили уголовное дело
В Улан-Удэ в отношении 32-летнего местного жителя, бросавшегося с ножом на сотрудников ДТП, возбудили уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне пьяный мужчина разгуливал с ножом по городу, чем вызвал опасения горожан. Бдительный прохожий сообщил о мужчине сотрудникам ДПС. Стражи порядка приняли решение задержать его, но мужчина начал сопротивляться.
- Когда сотрудники приблизились, мужчина попытался нанести им удары ножом. Сотрудники Госавтоинспекции обошлись без огнестрельного оружия. При помощи приёмов борьбы они обезоружили злоумышленника, задержали его и доставили в отдел полиции, – сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, мужчина распивал алкоголь в течение последних трёх дней.
- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор необходимой доказательственной базы, – уточняют в Следкоме.
Очевидцы засняли момент задержания на камеры мобильных телефонов и выложили в соцсети. Видеозаписи изъяты, осмотрены и будут приобщены к уголовному делу в качестве доказательств.
Бросавшийся на сотрудников ДПС улан-удэнец пил три дня
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