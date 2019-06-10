Пьяный улан-удэнец бросался с ножом на сотрудников ДПС









Накануне, 9 июня, в 44 квартале Улан-Удэ разгуливал пьяный мужчина с ножом в руках. Об опасном горожанине прохожий сообщил экипажу ДПС, патрулирующему район.Стражи порядка решили задержать подозрительного мужчину, но он стал сопротивляться. Момент борьбы засняли горожане и выложили в паблик «Весь Улан-Удэ». Молодой человек матерится, пятится назад и размахивает руками.Сотрудники ДПС повязали мужчину, задержали и доставили в отдел полиции. Освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.Задержанному 32 года, ранее он привлекался за тяжкие преступления.К счастью, в результате неадекватного поведения мужчины никто из прохожих не пострадал.Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 318 «Применение насилия в отношении представителя власти».