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Пьяный улан-удэнец бросался с ножом на сотрудников ДПС

Пьяный улан-удэнец бросался с ножом на сотрудников ДПС
Происшествия, 
При задержании мужчина сопротивлялся

Накануне, 9 июня, в 44 квартале Улан-Удэ разгуливал пьяный мужчина с ножом в руках. Об опасном горожанине прохожий сообщил экипажу ДПС, патрулирующему район.

Стражи порядка решили задержать подозрительного мужчину, но он стал сопротивляться. Момент борьбы засняли горожане и выложили в паблик «Весь Улан-Удэ». Молодой человек матерится, пятится назад и размахивает руками.

Сотрудники ДПС повязали мужчину, задержали и доставили в отдел полиции. Освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии. 




Задержанному 32 года, ранее он привлекался за тяжкие преступления.

К счастью, в результате неадекватного поведения мужчины никто из прохожих не пострадал.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 318 «Применение насилия в отношении представителя власти». 
насилие в отношении представителя власти
 
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