Женщина-водитель сбила старушку на «зебре» в Улан-Удэ

Пенсионерку госпитализировали в больницу
7 июня 38-летняя женщина-водитель за рулём «Тойоты Пассо» сбила 80-летнюю улан-удэнку. ДТП произошло на улице Сахьяновой.
Пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Бабушку с травмами госпитализировали в БСМП, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», также в пятницу микрогрузовик сбил
мотоциклиста. По словам очевидцев, байкер не получил серьёзных травм.
Пенсионерку госпитализировали в больницу
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