ДТП произошло на Ботанической
Вечером в пятницу, 7 июня в Улан-Удэ в ДТП попал мотоциклист. В 21.50 часов на улице Ботаническая мотоциклиста сбил микрогрузовик.
- Это произошло на светофоре, в районе «Мегатитана», - сообщил «Байкал-Daily» очевидец.
Состояние пострадавшего устанавливается. По предварительной информации, водитель мотоцикла не получил серьёзных травм.
Как сообщал «Байкал-Daily», 3 июня в Бурятии мотоциклист сломал челюсть в ДТП. Неделю назад в Улан-Удэ байкер погиб после столкновения с грузовиком.
В Улан-Удэ микрогрузовик сбил мотоциклиста
Происшествия, Фото:
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