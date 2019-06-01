В Улан-Удэ байкер погиб после столкновения с грузовиком

Мотоциклиста госпитализировали в больницу уже в состоянии комы
Накануне, 31 мая в 8 часов вечера на Спиртзаводском тракте в Улан-Удэ произошло ДТП, в результате которого скончался 41-летний мотоциклист. Байкер врезался в грузовик.
- 41-летний водитель мотоцикла «Хонда» при выполнении обгона совершил столкновение с «Исудзу» под управлением 41-летнего водителя, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП мотоциклист получил многочисленные травмы. Он был госпитализирован в БСМП в состоянии комы.
Мужчина скончался через несколько часов, уточнили в Госавтоинспекции.
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