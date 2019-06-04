У молодого человека нет водительских прав
3 июня в 8 часов утра в селе Тэгда Хоринского района Бурятии в ДТП пострадал 21-летний мотоциклист.
- Водитель мотоцикла ИЖ Юпитер-5, без государственных регистрационных знаков, не имеющий права управления транспортным средством, не справился с управлением и совершил опрокидывание, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель с травмами головы и переломом челюсти был госпитализирован в центральную районную больницу села Хоринск.
Как сообщал «Байкал-Daily», 31 мая в столкновении с грузовиком в Улан-Удэ погиб мотоциклист.
В Бурятии мотоциклист сломал челюсть в ДТП
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