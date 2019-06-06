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В Братске будут судить сбытчика «скорости»

В Братске будут судить сбытчика «скорости»
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Наркотик он распространял через закладки

Направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, который занимался закладкой доз наркотиков в Братске.

В марте 2019 года сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков по подозрению в сбыте запрещённых веществ задержали 28-летнего мужчину. При осмотре его автомобиля в дверной ручке оперативники обнаружили тайник, где находилось 13 пакетиков с наркотиками.

Экспертиза подтвердила, что в его составе имеется наркотическое средство, которое является производным N-метилэфедрона, именующегося среди потребителей как «скорость». Кроме того, были изъяты аналогичные пакеты в трёх закладках на трассе Братск – Падун.



При обыске в арендуемом в качестве индивидуального предпринимателя офисе задержанного обнаружена ещё часть приготовленного к реализации «товара».

- По установленным фактам покушения на сбыт наркотических средств был возбуждён ряд уголовных дел, которые в дальнейшем объединены в одно производство. При расследовании установлено, что в декабре прошлого года мужчина, испытывая потребность в дополнительном заработке, в Интернете вступил в переписку с неизвестными лицами, предложившими ему оказывать содействие в реализации неких товаров на территории Братска, – сообщает пресс-служба МВД по Иркутской области.

Потом ему объяснили суть работы и он согласился. Обвиняемый признался, что с помощью сообщений в одном из закрытых месседжеров получал информацию о местонахождении поступившей партии наркотиков с указанием районов города, где нужно произвести закладки.

После получения заказчиком наркотика мужчина получал деньги переводом на карту. Деньги он тратил по своему усмотрению, в том числе на обеспечение семьи.

На днях расследование по уголовному делу, возбуждённому по частями 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере», завершено и направлено в суд. Братчанину грозит до 20 лет колонии, уточнили в ГУ МВД по Иркутской области.


суд наркотики
 
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