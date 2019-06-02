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Пожары оставили 3 семьи в Бурятии без крова

Пожары оставили 3 семьи в Бурятии без крова
Происшествия,  Фото:Пресс-служба Республиканского агентство ГО и ЧС
Пострадавшие поселились у родственников

В первый день лета в Бурятии зарегистрировано 28 техногенных пожаров, 23 из которых произошли в районах республики.

В посёлке Онохой Заиграевского района произошёл пожар в жилом 4-х квартирном доме. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горели две квартиры, кровля дома и надворные постройки. Всего к ликвидации возгорания и его последствий было привлечено 10 работников экстренных служб, 3 единицы спецтехники и 2 единицы вспомогательной техники. Огонь уничтожил квартиру, площадью 24 кв.м., во второй квартире кровля, веранда на площади 2 кв.м., дощатая кладовка. Причиной пожара предположительно послужил поджог. Жильцы размещены у родственников.



В селе Кумора Северобайкальского района сгорело 5 тонн сена в стогах. Причины пожара устанавливаются.

На станции Выдрино Кабанского района горел жилой дом и надворные постройки. Огонь уничтожил строения. Вероятно, причиной пожара послужило нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Жильцы дома временно поселились у родственников.

В селе Усть-Урма Селенгинского района горели жилой дом и нежилое строение. На момент прибытия перового подразделения пожарной охраны горел дом и крыша нежилого строения. В результате пожара дом уничтожен на площади 120 кв.м., уничтожена крыша нежилого строения, повреждены наружные стены на общей площади 40 кв.м. Причиной пожара, предположительно, послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Шестеро жильцов дома, четверо из которых дети, переехали к родственникам.



Две бани стали объектами пожаров в посёлке Новоильинск Заиграевского района и в селе Тамир Кяхтинского района. В результате обоих пожаров были повреждены крыши строений. Причина пожара Новоильинске устанавливается, причиной возгорания бани в селе Тамир, предположительно, послужило нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.

В посёлке Новоильинск Заиграевского района полыхали надворные постройки. На момент прибытия пожарного расчёта горели баня и гараж, расположенные под одной крышей. В результате пожара: повреждена крыша бани и гаража на общей площади 24 кв.м. Причиной возгорания, предположительно, послужило неосторожное обращение с огнём.

Вероятно, по этой же причине в селе Зун-Хурай Хоринского района загорелись надворные постройки. На момент прибытия пожарных горели туалет, забор, сарай. Огонь повредил наружную стену бани на площади, уничтожены сарай, туалет, забор.



Также по причине неосторожного обращения с огнём горел мусор в Северобайкальском, Заиграевском, Прибайкальском, Джидинском, Курумканском, Хоринском, Тункинском, Муйском районах, травы — в Заиграевском районе, сообщает пресс-служба Республиканского агентство ГО и ЧС.

В ведомстве напоминают, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, выжигать сухую траву, мусор. С момента введения этого режима ужесточаются административные санкции за нарушение требований правил противопожарного режима. 
пожар
 
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