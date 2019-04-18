Читинец скрывался от полицейских в похищенных кроссовках

Он стащил их с прилавка магазина



В минувшую среду в отдел полиции в Чите поступило сообщение, что в магазине неизвестный открыто похитил кроссовки стоимостью более двух тысяч рублей. Молодой человек долго стоял у стеллажей с обувью и, когда продавец отвлеклась на другого покупателя, схватил кроссовки и скрылся.



Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель, на котором в момент задержания были надеты похищенные кроссовки.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (Грабёж). Похищенное имущество изъято, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю



