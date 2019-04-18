18 Апреля

Азиатско-Тихоокеанский банк снизил процентную ставку по кредиту «Большие деньги»

17 Апреля

Популярное

Читинец скрывался от полицейских в похищенных кроссовках

Читинец скрывался от полицейских в похищенных кроссовках
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он стащил их с прилавка магазина

В минувшую среду в отдел полиции в Чите поступило сообщение, что в магазине неизвестный открыто похитил кроссовки стоимостью более двух тысяч рублей. Молодой человек долго стоял у стеллажей с обувью и, когда продавец отвлеклась на другого покупателя, схватил кроссовки и скрылся.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель, на котором в момент задержания были надеты похищенные кроссовки.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (Грабёж). Похищенное имущество изъято, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю

грабеж
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жительница Бурятии дважды обворовала пенсионерку с провалами в памяти
Жительница Бурятии дважды обворовала пенсионерку с провалами в памяти
Происшествия, 18.04.2019
Воровка знала, что пожилая женщина страдает расстройством памяти
Улан-удэнец снял золото со спящей женщины
Улан-удэнец снял золото со спящей женщины
Происшествия, 18.04.2019
Мужчину приговорили к двум годам «строгача»
В Улан-Удэ ночью горела СТО
В Улан-Удэ ночью горела СТО
Происшествия, 18.04.2019
Пожар тушили несколько часов. ВИДЕО
Читинец отнял телефон у девушки-бармена
Читинец отнял телефон у девушки-бармена
Происшествия, 17.04.2019
По горячим следам его задержали за несколько минут
В Бурятии украли 10 тонн топлива «РЖД»
В Бурятии украли 10 тонн топлива «РЖД»
Происшествия, 17.04.2019
Ущерб составил более 300 тысяч
В Бурятии в громком деле о сети АЗС всплыла подделка подписи
В Бурятии в громком деле о сети АЗС всплыла подделка подписи
Происшествия, 17.04.2019
Незаконно уволенная девушка не может добиться справедливости

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^