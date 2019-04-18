В Улан-Удэ ночью горела СТО

Сегодня ночью загорелось двухэтажное здание на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ. Подразделения пожарной охраны незамедлительно выехали на вызов по повышенному номеру.
По прибытию первого пожарного расчёта горела кровля здания и пристроенная котельная. В 1:05 пожар локализован на площади 212 квадратных метров. Около 4 утра объявлена ликвидация открытого горения.
- Работы осложнялись тем, что вскрывали металлосайдинг, которым обшито здание. Пострадавших нет. Эвакуированы автомобили из станции технического обслуживания, - сообщил начальник дежурной смены службы пожаротушения ФКУ «1 отряд ФПС по Бурятии» Владимир Похолков.
Устанавливается причина возгорания. Ведётся проверка дознавателями МЧС России.
На тушении пожара было задействовано 26 человек личного состава и 9 единиц техники пожарной техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.