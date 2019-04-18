В Улан-Удэ ночью горела СТО

На тушении пожара было задействовано 26 человек личного состава и 9 единиц техники пожарной техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.







Сегодня ночью загорелось двухэтажное здание на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ. Подразделения пожарной охраны незамедлительно выехали на вызов по повышенному номеру.По прибытию первого пожарного расчёта горела кровля здания и пристроенная котельная. В 1:05 пожар локализован на площади 212 квадратных метров. Около 4 утра объявлена ликвидация открытого горения.- Работы осложнялись тем, что вскрывали металлосайдинг, которым обшито здание. Пострадавших нет. Эвакуированы автомобили из станции технического обслуживания, - сообщил начальник дежурной смены службы пожаротушения ФКУ «1 отряд ФПС по Бурятии» Владимир Похолков.Устанавливается причина возгорания. Ведётся проверка дознавателями МЧС России.