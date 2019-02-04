В Улан-Удэ подозреваемый в краже карты «шикует» в магазинах

Он купил продукты на 11 тысяч рублей



Полицейские Улан-Удэ разыскивают подозреваемого в краже денег с банковской карты 38-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



По словам потерпевшего, карта, оснащённая бесконтактной системой расчёта с лимитом до 1 000 рублей, пропала у него днём 25 января. За два часа неизвестным были произведены покупки в магазинах города на общую сумму около 11 тысяч рублей.



Злоумышленник рассчитался чужими деньгами за продукты, которые приобрёл в торговых точках в районе Шишковки.



Приметы подозреваемого: молодой человек, предположительно, 21 года, среднего телосложения, рост около 175 см.



Был одет: пуховик тёмного цвета с подкладом капюшона белого цвета, штаны бордовые с широкими белыми лампасами, шапка бело-серая с рисунком и надписью «RUSSIA».



