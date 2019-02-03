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Двое жителей Бурятии погибли в страшном ДТП под Краснодаром

Двое жителей Бурятии погибли в страшном ДТП под Краснодаром
Происшествия,  Фото:УМВД по Краснодару
В столкновении с молоковозом машина превратилась в груду металла

Днём 2 февраля в двух километрах от Краснодара произошло ДТП, жертвами которого стали двое жителей Бурятии. Столкнулись «Тойота», в которой они ехали, и молоковоз.

В результате аварии от легковушки практически ничего не осталось, её смяло так, что она фактически превратилась в груду металла.



- Водитель иномарки зацепил колесами обочину и не справился с управлением авто, затем выехал на полосу встречного движения и столкнулся в лоб с «КамАЗом», - сообщает «КП-Кубань».

На месте погибли 17-летний молодой человек и 29-летний мужчина. Известно, что за рулём «Тойоты» был подросток. Обе жертвы аварии – уроженцы Бурятии. Их иномарка также была с государственными регистрационными знаками Бурятии.

- Автомобиль погибшим не принадлежит. По предварительным данным, молодые люди находились в Краснодаре на заработках, - отмечает kuban24.tv.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются родственников погибших.



Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2018 года в страшной аварии в Санкт-Петербурге погиб приезжий из Бурятии
ДТП смерть
 
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