Двое жителей Бурятии погибли в страшном ДТП под Краснодаром

Днём 2 февраля в двух километрах от Краснодара произошло ДТП, жертвами которого стали двое жителей Бурятии. Столкнулись «Тойота», в которой они ехали, и молоковоз.
В результате аварии от легковушки практически ничего не осталось, её смяло так, что она фактически превратилась в груду металла.
- Водитель иномарки зацепил колесами обочину и не справился с управлением авто, затем выехал на полосу встречного движения и столкнулся в лоб с «КамАЗом», - сообщает «КП-Кубань».
На месте погибли 17-летний молодой человек и 29-летний мужчина. Известно, что за рулём «Тойоты» был подросток. Обе жертвы аварии – уроженцы Бурятии. Их иномарка также была с государственными регистрационными знаками Бурятии.
- Автомобиль погибшим не принадлежит. По предварительным данным, молодые люди находились в Краснодаре на заработках, - отмечает kuban24.tv.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются родственников погибших.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2018 года в страшной аварии в Санкт-Петербурге погиб приезжий из Бурятии.