Сообщение оказалось ложным
Накануне в оперативные службы города поступило сообщение о взрывном устройстве у здания офиса «Сбербанка»в Улан-Удэ. Были задействованы спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы ПСО-3.
К счастью, сообщение оказалось ложным. Об этом сообщает Республиканское агентство ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой недели столица Бурятии попала под «волну минирования» российских городов. В Чите, Якутске, Благовещенске, Иркутске и других городах поступали анонимные сообщения о готовящемся взрыве. Из-за этого были эвакуированы сотрудники различных учреждений, оцеплены территории возможного взрыва. Однако сообщения также оказались ложными.
В Улан-Удэ «заминировали» офис «Сбербанка»
Происшествия, Фото:
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