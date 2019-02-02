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В Улан-Удэ «заминировали» офис «Сбербанка»

В Улан-Удэ «заминировали» офис «Сбербанка»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сообщение оказалось ложным

Накануне в оперативные службы города поступило сообщение о взрывном устройстве у здания офиса «Сбербанка»в Улан-Удэ. Были задействованы спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы ПСО-3.

К счастью, сообщение оказалось ложным. Об этом сообщает Республиканское агентство ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой недели столица Бурятии попала под «волну минирования» российских городов. В Чите, Якутске, Благовещенске, Иркутске и других городах поступали анонимные сообщения о готовящемся взрыве. Из-за этого были эвакуированы сотрудники различных учреждений, оцеплены территории возможного взрыва. Однако сообщения также оказались ложными. 
минирование
 
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