В Улан-Удэ в «скорую» врезался грузовик

























Как стало известно «Байкал-Daily», сегодня в 13:40 на против торговой площади «Тумэр Морин» столкнулись «скорая» и микрогрузовик «Хино».По слова очевидца аварии, карета скорой помощи ехала со стороны Верхней Берёзовки, медики везли больную женщину в учреждение. На перекрёсток автомобиль выехал с включёнными световыми и звуковыми сигналами.- Водитель грузовика-воровайки не услышал и не заметил сигналы, не уступил проезд скорой помощи, в результате чего случилось ДТП, - рассказал подробности свидетель происшествия.К счастью, обошлось без пострадавших. Женщину, которую везли в больницу, забрал другая бригада медиков и доставила в БСМП.