В Улан-Удэ в «скорую» врезался грузовик

Как стало известно «Байкал-Daily», сегодня в 13:40 на против торговой площади «Тумэр Морин» столкнулись «скорая» и микрогрузовик «Хино».
По слова очевидца аварии, карета скорой помощи ехала со стороны Верхней Берёзовки, медики везли больную женщину в учреждение. На перекрёсток автомобиль выехал с включёнными световыми и звуковыми сигналами.
- Водитель грузовика-воровайки не услышал и не заметил сигналы, не уступил проезд скорой помощи, в результате чего случилось ДТП, - рассказал подробности свидетель происшествия.
К счастью, обошлось без пострадавших. Женщину, которую везли в больницу, забрал другая бригада медиков и доставила в БСМП.
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