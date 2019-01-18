В Улан-Удэ «Ниссан» врезался в «Дайхатсу»

Авария произошла в микрорайоне Загорск
Как стало известно «Байкал-Daily», 16 января в Улан-Удэ на улице Столичная произошло ДТП.
По словам очевидца происшествия, около пяти часов вечера автомобиль «Ниссан Альмера» на полном ходу врезался в «Дайхатсу Териос».
К счастью, обошлось без пострадавших. Иномарки получили механические повреждения: у «Ниссана» отвалился бампер, у «Дайхатсу» - задняя правая фара.
Авария произошла в микрорайоне Загорск
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