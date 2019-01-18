В Бурятии водитель насмерть сбил лося и скрылся

Животное обнаружили на федеральной трассе местные жители
8 января в районе станции Переёмная, Кабанского района республики на обочине федеральной трассы местные жители обнаружили сбитого машиной лося. Об этом сообщила Республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования.
На место происшествия прибыл государственный инспектор Бурприроднадзора по Кабанскому району, сотрудники ветеринарии и другие специалисты. Осмотрев животное, они констатировали смерть в результате ДТП.
- Были видны следы от удара на левом боку и сломана передняя левая нога, - сообщило ведомство.
На обочине трассы также были обнаружены пластиковые обломки от автомобиля.
Материалы по данному происшествию рассматриваются в МВД по Кабанскому району для принятия правового решения.
По подсчётам ведомства урон животному миру причинён на сумму 80 тысяч рублей.
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Происшествия, Фото:
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