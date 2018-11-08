Погибла 27-летняя пассажирка
Как сообщал «Байкал-Daily», 4 ноября в посёлке Юрты Тайшетского района произошло смертельное ДТП. «Тойота Лэнд Крузер» вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с «Ниссан Марч», в салоне которой находились 3 женщины. В результате ДТП погибла 27-летняя пассажирка легковой машины.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Правоохранительные органы просят граждан, располагающих сведениями о случившемся, обратиться в ДЧ ОМВД России по Тайшетскому району по телефону (39563) 2-03-76.
После смертельного ДТП в Иркутской области возбудили уголовное дело
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