В ДТП с «Лэнд Крузером» в Иркутской области погибла женщина



Водитель внедорожника оставил автомобиль на месте происшествия и скрылся, не оказав никакой помощи пострадавшим. В течение дня полицейские установили предполагаемого виновника аварии. Его нашли в одной из больниц Красноярска, им оказался 27-летний житель Тайшетского района. Управлял ли молодой человек автомобилем марки «Лэнд Крузер» или был пассажиром, будет установлено после доследственной проверки.



Граждан, располагающих какими-либо сведениями и деталями ДТП просьба обратиться в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

