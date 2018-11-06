В ДТП с «Лэнд Крузером» в Иркутской области погибла женщина

Авария произошла в посёлке Юрта 4 ноября около 5 часов утра. Предварительно установлено, что водитель автомобиля марки «Тойота Лэнд Крузер», вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой «Ниссан Марч», в салоне которой находились 3 женщины. В результате ДТП погибла 27-летняя пассажирка легковой машины.
Водитель внедорожника оставил автомобиль на месте происшествия и скрылся, не оказав никакой помощи пострадавшим. В течение дня полицейские установили предполагаемого виновника аварии. Его нашли в одной из больниц Красноярска, им оказался 27-летний житель Тайшетского района. Управлял ли молодой человек автомобилем марки «Лэнд Крузер» или был пассажиром, будет установлено после доследственной проверки.
Граждан, располагающих какими-либо сведениями и деталями ДТП просьба обратиться в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.