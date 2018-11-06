Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Ноября

05 Ноября

Популярное

В Бурятии принимают меры из-за всплеска смертей на пожарах

В Бурятии принимают меры из-за всплеска смертей на пожарах
Происшествия, 
Причина всех трагедий – неосторожное обращение с огнём

В Бурятии увеличилось количество погибших на пожарах. При общем снижении числа возгораний в 2018 году за последнюю неделю уже погибли 9 человек. Как сообщал «Байкал-Daily», последняя трагедия произошла накануне – житель Онохоя пытался спастись из горящего дома, но потерял сознание на пороге.

Причина всех пожаров - неосторожное обращение с огнём.

- Во всех районах республики усилена работа по противопожарной профилактике с населением. Особый контроль уделяется многодетным семьям и социально не защищенным гражданам. Необходимо нее просто проинструктировать, а оказать помощь гражданам в соблюдении правил пожарной безопасности, - сообщил заместитель руководителя республиканского агентства ГО и ЧС Евгений Радикальцев.

С 1 ноября по всей территории Бурятии стартовал месячник «Безопасность жилища», направленный на недопущение роста количества пожаров, гибели и травмирования людей. Работники противопожарной службы провели 910 подворовых обходов и обучили 3435 человек. Распространено 2798 памяток о мерах пожарной безопасности, сообщили в пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

При понижении среднесуточной температуры огнеборцы настоятельно рекомендуют жителям не оставлять без внимания включенные бытовые электроприборы и топящиеся печи. Не перегружайте электрические сети, тем более приборами кустарного производства, мощность которых не установлена и может привести к замыканию проводки. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра несовершеннолетних.

Телефон пожарно-спасательной службы «101».
пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии в котельной кафе умер мужчина (видео 18+)
В Бурятии в котельной кафе умер мужчина (видео 18+)
Происшествия, 06.11.2018
Его последние минуты жизни сняла камера видеонаблюдения  
Читинец избил пенсионера тростью и ограбил
Читинец избил пенсионера тростью и ограбил
Происшествия, 06.11.2018
Инцидент произошёл на остановке общественного транспорта
16 «чёрных лесорубов» осудят в Иркутской области
16 «чёрных лесорубов» осудят в Иркутской области
Происшествия, 06.11.2018
Лесному фонду они причинили ущерб на сумму более 6 миллионов
В Улан-Удэ в ДТП пострадала беременная женщина
В Улан-Удэ в ДТП пострадала беременная женщина
Происшествия, 06.11.2018
Машина, снёсшая ограждение, оказалась разбита. ФОТО
В Забайкалье украли сейф с двумя миллионами и золото
В Забайкалье украли сейф с двумя миллионами и золото
Происшествия, 06.11.2018
В дом злоумышленники попали через разбитое окно
В Бурятии бывший боксёр до смерти избил женщину
В Бурятии бывший боксёр до смерти избил женщину
Происшествия, 06.11.2018
Он набросился на неё из-за пощёчины
В Забайкалье отец истязал троих детей
В Забайкалье отец истязал троих детей
Происшествия, 06.11.2018
Зимой он выгнал ребёнка на улицу без верхней одежды
Житель Бурятии, спасаясь на пожаре, умер у двери
Житель Бурятии, спасаясь на пожаре, умер у двери
Происшествия, 06.11.2018
Это уже девятая смерть на пожарах за две недели
Читинцы обчистили спящего бармена
Читинцы обчистили спящего бармена
Происшествия, 06.11.2018
Злоумышленники стащили из кассы 27 тысяч
15-летнего вора в Улан-Удэ нашли по следам на снегу
15-летнего вора в Улан-Удэ нашли по следам на снегу
Происшествия, 06.11.2018
Его задержали сотрудники вневедомственной охраны
8 человек погибли на пожаре в Кемеровской области
8 человек погибли на пожаре в Кемеровской области
Происшествия, 06.11.2018
Среди погибших шестеро детей, возбуждено уголовное дело
В Бурятии пропала пенсионерка
В Бурятии пропала пенсионерка
Происшествия, 06.11.2018
58-летняя женщина является инвалидом второй группы

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^