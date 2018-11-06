В Бурятии принимают меры из-за всплеска смертей на пожарах

Причина всех трагедий – неосторожное обращение с огнём
В Бурятии увеличилось количество погибших на пожарах. При общем снижении числа возгораний в 2018 году за последнюю неделю уже погибли 9 человек. Как сообщал «Байкал-Daily», последняя трагедия произошла накануне – житель Онохоя пытался спастись из горящего дома, но потерял сознание на пороге.
Причина всех пожаров - неосторожное обращение с огнём.
- Во всех районах республики усилена работа по противопожарной профилактике с населением. Особый контроль уделяется многодетным семьям и социально не защищенным гражданам. Необходимо нее просто проинструктировать, а оказать помощь гражданам в соблюдении правил пожарной безопасности, - сообщил заместитель руководителя республиканского агентства ГО и ЧС Евгений Радикальцев.
С 1 ноября по всей территории Бурятии стартовал месячник «Безопасность жилища», направленный на недопущение роста количества пожаров, гибели и травмирования людей. Работники противопожарной службы провели 910 подворовых обходов и обучили 3435 человек. Распространено 2798 памяток о мерах пожарной безопасности, сообщили в пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
При понижении среднесуточной температуры огнеборцы настоятельно рекомендуют жителям не оставлять без внимания включенные бытовые электроприборы и топящиеся печи. Не перегружайте электрические сети, тем более приборами кустарного производства, мощность которых не установлена и может привести к замыканию проводки. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра несовершеннолетних.
Телефон пожарно-спасательной службы «101».
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