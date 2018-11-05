Преступление было совершено летом
Сотрудники уголовного розыска по Иволгинскому району задержан подозреваемый в квартирной краже, совершённой летом текущего года.
В ночь на 17 июня неизвестный, воспользовавшись отсутствием дома хозяев, выставив окно, проник в гараж. Вор похитил строительные инструменты - бензопилу, электрорубанок, сварочный аппарат.
В настоящее время в отношении злоумышленника - 19-летнего неработающего, ранее судимого улан-удэнца - избрана мера пресечения подписка о невыезде.
Часть похищенного изъята.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
19-летний улан-удэнец задержан за кражу из гаража
Происшествия, Фото:
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