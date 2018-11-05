19-летний улан-удэнец задержан за кражу из гаража

Преступление было совершено летом



Сотрудники уголовного розыска по Иволгинскому району задержан подозреваемый в квартирной краже, совершённой летом текущего года.



В ночь на 17 июня неизвестный, воспользовавшись отсутствием дома хозяев, выставив окно, проник в гараж. Вор похитил строительные инструменты - бензопилу, электрорубанок, сварочный аппарат.



В настоящее время в отношении злоумышленника - 19-летнего неработающего, ранее судимого улан-удэнца - избрана мера пресечения подписка о невыезде.



Часть похищенного изъята.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



