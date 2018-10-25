Ангарчанин продавал фейковые машины

Доверчивые покупатели перечисляли ему деньги



В Ангарске следователи предъявляют обвинение в совершении более десятка мошенничеств 20-летнему местному жителю.



Аферист с использованием фейковых изображений транспортных средств размещал на популярных сайтах объявления о продаже автомобилей. Доверчивые покупатели перечисляли ему от 5 до 30 тысяч рублей. Жертвами «интернет-обмана» стали жители Братска и Приморья.



В настоящее время задержанный находится в Следственном изоляторе, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ангарскому городскому округу.

