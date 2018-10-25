Доверчивые покупатели перечисляли ему деньги
В Ангарске следователи предъявляют обвинение в совершении более десятка мошенничеств 20-летнему местному жителю.
Аферист с использованием фейковых изображений транспортных средств размещал на популярных сайтах объявления о продаже автомобилей. Доверчивые покупатели перечисляли ему от 5 до 30 тысяч рублей. Жертвами «интернет-обмана» стали жители Братска и Приморья.
В настоящее время задержанный находится в Следственном изоляторе, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ангарскому городскому округу.
Ангарчанин продавал фейковые машины
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В школьной столовой выявили множество нарушений санитарных норм
Доверчивые покупатели перечисляли ему деньги
Женщина сама сообщила мошеннику данные банковской карты
Он нашёл ключи на холодильнике
Женщина попалась на уловку мошенников, просивших перевести деньги для оформления визы
Украденный палас он постелил дома, а телевизор разобрал на запчасти
Им чудом удалось поймать сигнал на почти разряженном телефоне
Дознаватели МЧС установили причину вчерашнего пожара
Верховный суд исключил отягчающее обстоятельство
В суде мужчина пытался доказать, что погибший сам напоролся на нож
Украденные деньги она успела потратить
Деньги она также одолжила у знакомых
ДТП произошло на мосту «Бегущая лань»
Водитель был трезвым
Инцидент произошёл после застолья в ночном клубе