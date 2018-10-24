Крупный пожар в Тайшете ликвидирован

Сегодняшний пожар в двухэтажном административном здании города Тайшета, Иркутской области удалось ликвидировать только к полудню.





Как сообщал «Байкал-Daily», возгорание в административном здании произошло около 8 часов утра. Огонь перекинулся на кровлю офисного здания в центре города от пристроенной вплотную котельной, в которой, по предварительным данным, и произошло возгорание в результате короткого замыкания.





На месте работали 15 человек личного состава МЧС России, 5 единиц техники, привлекались взаимодействующие силы территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 2 единицы техники, 4 человека, сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.





В результате пожара котельная площадью 6 квадратных метров уничтожена огнём полностью, кровля здания повреждена на площади 100 квадратных метров. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. Погибших и пострадавших нет.