В Тайшете ликвидируют крупный пожар



Сообщение о возгорании в административном здании по улице Ленина поступило на пульт пожарной охраны города Тайшета около 8 часов утра. На место были направлены 4 единицы техники, 10 человек личного состава. На момент прибытия первого подразделения огнём была охвачена кровля небольшой котельной, вплотную пристроенной к офисному зданию.



Котельная подавала тепло только в это строение. В утренние часы в помещениях никого не было. Информации о погибших и пострадавших нет.







В считанные минуты огонь перекинулся на битумное покрытие под крышей двухэтажного здания. В настоящий момент ведётся разборка кровли и ликвидация открытого горения.



- Сложность тушения пожара заключается в том, что горение осуществляется под металлическим профилем. Для подачи огнетушащих веществ приходится разбирать конструкцию крыши, - пояснил руководитель тушения пожара Роман Шишкин.



На месте работают дознаватели МЧС России, которым предстоит установить точную причину возгорания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



Пожарные города Тайшета Иркутской области ликвидируют крупный пожар на площади более 100 квадратных метров на кровле двухэтажного здания.