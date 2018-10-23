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В Иркутске поймали сбежавших заключённых

В Иркутске поймали сбежавших заключённых
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Им грозит до 5 лет лишения свободы

Как сообщал «Байкал-Daily», 20 октября в Ангарске из колонии сбежали 24-летние осуждённые. 22 октября их поймали в Иркутске, задержали и поместили под стражу.

Возбуждено уголовное дело. Осуждённым грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
 
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