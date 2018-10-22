В Ангарске из колонии сбежали заключённые

Происшествия, Фото: ГУФСИН по Иркутской области

Правоохранители просят граждан посодействовать поисках



24-летние Проворов Иван и Урвачёв Родион сбежали из колонии-поселения при ИК-15 в Ангарске. Их пропажу обнаружили 20 октября, для их поиска проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.



- На участке колонии-поселения осуждённые содержатся без охраны, только под надзором администрации. В часы от подъёма до отбоя осуждённые могут свободно передвигаться в пределах учреждения, а с разрешения администрации – в пределах муниципального образования. Осуждённые могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи, - сообщают в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области.



Осуждённый Проворов Иван уроженец Ангарска, ранее неоднократно судим за кражи и грабежи, приговорён к пяти годам лишения свободы за угон, кражу и умышленное уничтожение имущества. Начало срока – апрель 2016 года, конец срока – апрель 2021 года. Приметы: рост высокий 187 см., волосы тёмно-русые, глаза голубые.



Осуждённый Урвачёв Родион уроженец посёлка Мегет Ангарского района, ранее неоднократно судим за грабежи, кражи и угоны. Приговорён также к пяти годам колонии за грабёж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Начало срока – февраль 2016 года, конец срока – февраль 2021 года. Приметы: рост низкий 160 см., имеет залысины, глаза голубые.



При появлении сведений о возможном местонахождении разыскиваемых просьба незамедлительно сообщить в полицию, дежурную часть ГУФСИН России по Иркутской области по тел. (3952) 33-97-12 или отдел розыска ГУФСИН по тел.: (3952) 26-81-34, 26-80-31, 216-888.

