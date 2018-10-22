Правоохранители просят граждан посодействовать поисках
24-летние Проворов Иван и Урвачёв Родион сбежали из колонии-поселения при ИК-15 в Ангарске. Их пропажу обнаружили 20 октября, для их поиска проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
- На участке колонии-поселения осуждённые содержатся без охраны, только под надзором администрации. В часы от подъёма до отбоя осуждённые могут свободно передвигаться в пределах учреждения, а с разрешения администрации – в пределах муниципального образования. Осуждённые могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи, - сообщают в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области.
Осуждённый Проворов Иван уроженец Ангарска, ранее неоднократно судим за кражи и грабежи, приговорён к пяти годам лишения свободы за угон, кражу и умышленное уничтожение имущества. Начало срока – апрель 2016 года, конец срока – апрель 2021 года. Приметы: рост высокий 187 см., волосы тёмно-русые, глаза голубые.
Осуждённый Урвачёв Родион уроженец посёлка Мегет Ангарского района, ранее неоднократно судим за грабежи, кражи и угоны. Приговорён также к пяти годам колонии за грабёж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Начало срока – февраль 2016 года, конец срока – февраль 2021 года. Приметы: рост низкий 160 см., имеет залысины, глаза голубые.
При появлении сведений о возможном местонахождении разыскиваемых просьба незамедлительно сообщить в полицию, дежурную часть ГУФСИН России по Иркутской области по тел. (3952) 33-97-12 или отдел розыска ГУФСИН по тел.: (3952) 26-81-34, 26-80-31, 216-888.
В Ангарске из колонии сбежали заключённые
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Правоохранители просят граждан посодействовать поисках
Проехать смогут только полноприводные машины на зимней резине
Огнём уничтожена 960 квадратных метров крыши неэксплуатируемого помещения
Девушка «работала» в поле вместе с приятелями
В Заиграевском районе задержан «чёрный лесоруб»
Мотоцикл стоял на улице
Он сам был в состоянии наркотического опьянения
Ноутбук его владелица забыла в кафе
ДТП произошло на улице Жердева
Водитель врезался в столб
Он хотел взять кредит на выгодных условиях
Всего огнеборцы эвакуировали 4 человек
Мошенник сообщил женщине, что за некачественный товар, купленный ранее, ей положена компенсация - 600 тысяч рублей
На одной из улиц города столкнулись грузовик с легковушкой
Пострадавших в результате происшествия нет