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Жителя Бурятии осудили за «минирование» дома

Жителя Бурятии осудили за «минирование» дома
Происшествия, 
Мужчина решил похулиганить

27 января 2018 года около 22.20 часов пьяный житель Северобайкальска, находясь в гостях у знакомой, решил похулиганить. Он со своего телефона позвонил в полицию и сообщил о том, что дом заминирован.

- В ходе проведённых мероприятий сведения о взрыве не подтвердились, и действиями мужчины был нарушен нормальный режим работы МО МВД России «Северобайкальский», - сообщают в пресс-службе Северобайкальского городского суда.

Мужчина ранее судим, работает, не женат.

Его действия суд квалифицировал по ст. 207 ч. 1 УК РФ, как заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающего опасность гибели людей, совершённое из хулиганских побуждений.

Его признали виновным и приговорили к двум годам принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства с ограничением свободы сроком 50 дней. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно улан-удэнку приговорили к году ограничения свободы за ложное сообщение о заминировании отдела полиции.  
суд ложное минирование
 
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