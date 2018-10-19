Пьяная женщина решила похулиганить
Улан-удэнку осудили за сообщение заведомо ложных сведений о готовящемся акте терроризма.
Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила похулиганить. С сотового телефона она позвонила в дежурную часть и сказала, что в Улан-Удэ на улице Комсомольская, 7А, где находится отдел полиции №1, произойдёт террористический акт.
В ходе проверки здания полиции взрывчатых веществ обнаружено не было.
Суд назначил женщине наказание в виде одного года ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Улан-Удэ.
Улан-удэнка «заминировала» отдел полиции
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Улан-Удэ прошла акция «Не пей за рулём!»
Пьяная женщина решила похулиганить
Он отравился угарным газом
Наркотик он приобрёл через мессенджер
Мужчина стащил ноутбук
Женщина подобрала гаджет с пола в магазине
Деятельное раскаяние не помогло прекратить уголовное дело
Жительнице Черемхово вынесли приговор за незаконный сбыт наркотиков
Смышлёный вор использовал современные технологии себе во благо
Взрывотехники были срочно вызваны на остановку общественного транспорта
Они выловили 250 хвостов рыбы
В Тарбагатайском районе проводятся ночные рейды по выявлению «черных лесорубов»
В «Ниссан» въехал «Приус»
Ущерб оценивается свыше трёх миллионов рублей
Они перебегали дорогу на красный сигнал светофора