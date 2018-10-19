Улан-удэнка «заминировала» отдел полиции

Пьяная женщина решила похулиганить



Улан-удэнку осудили за сообщение заведомо ложных сведений о готовящемся акте терроризма.



Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила похулиганить. С сотового телефона она позвонила в дежурную часть и сказала, что в Улан-Удэ на улице Комсомольская, 7А, где находится отдел полиции №1, произойдёт террористический акт.



В ходе проверки здания полиции взрывчатых веществ обнаружено не было.



Суд назначил женщине наказание в виде одного года ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Улан-Удэ.



