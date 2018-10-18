Буддийские ламы помолятся за погибших в Керчи

Соболезнование родным и близким погибших выразил глава Бурятии
Буддийская традиционная Сангха России и буддисты страны выражают соболезнование родным и близким погибших в результате трагедии в Керченском политехническом колледже Республики Крым. Об этом сообщается в официальной группе Сангхи в социальной сети.
Буддийская традиционная Сангха России желает скорейшего выздоровления раненым.
- Эта дата трагическая для нас и всех буддистов. Боль произошедшей трагедии заполнила сердца всех россиян. Утраты самых близких и любимых людей невероятна. Сил и мужества семьям погибших пережить это горе и расставание. Мы скорбим вместе с вами... - говорится в группе в Сети.
18 и 19 октября 2018 года во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России пройдут молебны о безвременно ушедших людях.
«Мы также будем молиться за скорейшее выздоровление всех пострадавших», пояснили в Сангхе.
Соболезнование родным и близким погибших выразил глава Бурятии.
- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате нападения на колледж в Керчи. В этот тяжёлый час Бурятия скорбит вместе с вами. Мы с подобным тоже столкнулись в январе этого года. Без таких трагичных последствий, но ситуация похожая. Мира всем! – написал Алексей Цыденов у себя на странице в «Фейсбуке».
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне днём студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Затем он покончил с собой. Порядка 50 человек были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.
Сообщалось о 19 погибших, но как передаёт сегодня ТАСС, их число возросло до 20. Это связано с обнаружением ещё одного тела, отметил замглавы городской администрации Дилявер Мельгазиев. Все жертвы стрельбы и взрыва в колледже в Керчи опознаны.
Уголовное дело, возбуждённое по статье «Теракт», было позже переквалифицировано на статью «Убийство». В Республике Крым объявлен трёхдневный траур.
Подсветка на Останкинской телевизионной башне в столице России на сутки (17 октября с 20:00 и до 20:00 18 октября) выключена в знак траура по погибшим в Керчи.
Буддийские ламы помолятся за погибших в Керчи
Происшествия, Фото:
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