Улан-удэнке продали «Камри» с перебитыми номерами

Женщина стала жертвой мошенничества при автообмене с доплатой



Судебные приставы вернули жительнице Улан-Удэ автомобиль, переданный в качестве доплаты по договору купли-продажи транспортного средства, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



Решив обновить Toyota Camry 2003 года выпуска на более новую модель, улан-удэнка нашла аналогичную марку машины, но 2006 года выпуска, и совершила автообмен с доплатой 230 тысяч рублей.



При попытке поставить машину на регистрационный учет в ГИБДД выяснилось, что у приобретённой иномарки перебит идентификационный номер и номер кузова автомобиля. По факту изменения первичной маркировки было возбуждено уголовное дело, а злополучный автомобиль помещён на специализированную стоянку.



Когда письменная претензия покупателя осталась без внимания продавца, женщина обратилась в суд за восстановлением нарушенных прав. Суд, рассмотревший материалы дела, расторг договор купли-продажи, а также постановил вернуть и машину, и деньги.



Судебный пристав вручил продавцу требование о предоставлении машины. В установленный день судебный пристав вместе с покупательницей отправились по месту проживания продавца. Однако автомобиля в гараже не оказалось.



Тогда судебный пристав объяснил мужчине, что играть в прятки с законом чревато последствиями в виде выплаты исполнительского сбора, равного пяти тысячам рублей, а также различными ограничениями.



Доводы сотрудника службы подействовали на должника: на следующий день он пригнал машину в отдел судебных приставов, где был составлен акт приема-передачи транспортного средства взыскателю.



В ведомстве отмечают, что мужчине дополнительно предстоит выплатить покупателю 230 тысяч рублей. В настоящий момент проводится проверка его имущественного положения. В случае отказа выполнить судебное решение добровольно, к нему будут применены принудительные меры.

