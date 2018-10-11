Республика заняла вторую строчку печального рейтинга
Прокуратура Кемеровской области составила список городов и регионов России по количеству случаев жестокого обращения с детьми. Первую строчку занимает собственно сама Кемеровская область. За восемь месяцев 2018 года в Кузбассе зафиксировано 43 факта жестокого обращения с детьми, сообщает Sibdepo.
Второе место в этом антирейтинге занимает Бурятия, здесь насчитывается 25 подобных фактов.
На третьей и четвёртой строчке находятся Иркутская область и Красноярский край, в которых таких случаев зафиксировано по 18. Замыкает пятёрку Москва, где жестоко обращались с детьми в 12 случаях. После идут Санкт-Петербург – 10 случаев, Новосибирская область – 9. Замыкает восьмёрку Алтайский край, в котором зафиксировано всего семь случаев.
Есть и положительные показатели. В 2018 году за девять месяцев зафиксировали 56 случаев, в которых дети погибли из-за преступлений. Это на 31,7% меньше чем в прошлом году.
Как сообщал «Байкал-Daily», одним из самых нашумевших в последнее время преступлений стало изнасилование пожилым жителем Бурятии 11-летнего ребёнка.
Началось всё пять лет назад, в 2013 году, когда ребёнку было всего 6 лет. Дедушка заманил девочку к себе в квартиру сладостями и совершал с ней насильственные действия сексуального характера. Когда девочка подросла, с июня 2018 года 76-летний пожилой мужчина начал совершать в отношении девочки сексуальное насилие. Только теперь в качестве оплаты были не конфеты, а деньги - от ста до пятисот рублей. И об этом он просил девочку никому не рассказывать.
Также в июне этого года Советский районный суд вынес обвинительный приговор неоднократно судимому улан-удэнцу, который избивал и истязал собственных детей на протяжении 6 лет. Отца осудили на 7 лет исправительной колонии особого режима.
Бурятия один из лидеров в России по жестокому обращению с детьми
Происшествия, Фото:
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