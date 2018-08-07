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Улан-удэнца будут судить за изнасилование и попытку убийства в центре города

Происшествия, 
Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего ранее судимого молодого человека, обвиняемого в изнасиловании, покушении на убийство, кражах и угоне

По данным следствия, в ночь на 5 ноября 2017 года две подруги со своим знакомым употребляли спиртные напитки в одном из ресторанов, расположенных в центре города Улан-Удэ. Под утро они покинули заведение и решили прогуляться по пешеходной части улицы Ленина. По пути они повстречали одинокого прохожего молодого человека, который познакомился с одной из женщин и, присоединившись к компании, пошел рядом, общаясь с ней. Так они дошли до автодороги, где одна из женщин вместе с приятелем сели в такси и уехали.

Её 38-летняя подруга осталась на улице вместе с новым знакомым, продолжив общение с ним. Однако через некоторое время странное поведение молодого человека насторожило женщину. Она попрощалась с ним и попыталась скрыться в одном из дворов на улице Смолина.

Но новый знакомый погнался за ней, во дворе возле мусорной свалки напал на женщину и начал душить. Затем злоумышленник повалил свою жертву на землю, раздел ее и изнасиловал. После этого, с целью скрыть совершенное преступление обвиняемый подобрал осколок стекла, которым попытался перерезать шею потерпевшей. От нескольких ударов осколком у женщины пошла кровь. Чтобы спастись, она затихла и притворилась мертвой. Злоумышленник, решив, что расправился с ней, снял с тела потерпевшей драгоценности, похитил из одежды и сумочки другое имущество, после чего скрылся с места происшествия.

Затем обвиняемый некоторое время проживал в квартире у знакомого, где собирались ранее судимые и злоупотребляющие алкоголем люди. 13 ноября 2017 года ночью во время застолья он обокрал одного из собутыльников, похитив его телефон. После чего у другого собутыльника угнал автомобиль марки «Тойота Королла», на котором направился в сторону Иркутска. На трассе в машине кончился бензин. Молодой человек бросил автомобиль, на попутках добрался до Иркутска, а оттуда – до Омска, где устроился работать на пилораму в лесу на окраине города.

В это время в Улан-Удэ по уголовному делу велись следственно-оперативные мероприятия, направленные на розыск и задержание молодого человека. Из торговых объектов на улице Ленина были изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения, которые запечатлели злоумышленника.

В нем в ходе оперативной отработки сотрудники УФСИН Бурятии опознали освободившегося на днях из исправительной колонии молодого человека. Его генотип имелся в базе данных. В ходе сравнительного исследования биологических образцов, изъятых с места происшествия, эксперты подтвердили идентичность ДНК-кода. Потерпевшая женщина также по фотографиям из личных дел опознала нападавшего молодого человека.

Следователями и сотрудниками управления уголовного розыска полиции по результатам следственных и оперативно-разыскных мероприятий было установлено местонахождение злоумышленника, после чего в Омск была командирована группа, которая задержала молодого человека. В ходе проведенных допросов он признал свою вину в совершенных преступлениях, а затем дал подробные показания об обстоятельствах нападения на женщину, попытки убийства и хищений. Во время предварительного следствия злоумышленник содержался под стражей.

В настоящее время в ходе проведенного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР.
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